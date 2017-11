Funcionário denunciam: Governo não paga Coopserge e famílias passam fome

Um grupo de servidores da Coopserge, uma das maiores cooperativas terceirizadas do Estado, denunciou ao Blog do Evandro Cordeiro que estão perto de ficar dois meses sem receber seus salários. Algumas famílias estão com problemas em casa, principalmente na alimentação. O grupo, que presta serviços na Fundação Elias Mansour, disse que a direção da cooperativa nada tem a ver com a situação porque eles sabem que é o Governo Tião Viana (PT) que não repassou o dinheiro.

