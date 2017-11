Estagiários não têm dinheiro para o ônibus e anunciam greve se governo não pagar salários. CIEE confirma “pendência”

A Fundação Elias Mansour informou alega falta de recursos para pagar os universitários e alunos secundaristas contratados para estágio remunerado nas repartições do Governo do Acre. Esses estudantes recebem cerca de R$ 800,00 pela jornada diária de seis horas, incluindo bolsa e auxílio-transporte. O pagamento deveria ser depositado na conta dos trabalhadores no dia 10 de cada mês. “Infelizmente, a posição que a FEM nos deu é que não tem dinheiro. Nós já comunicamos a situação ao CIEE de São Paulo, que nos cobra insistentemente”, declarou a responsável, no Acre, pelo Centro de Integração Empresa Escola, Elen Santos. “Não há previsão de pagamento”, concluiu.

Os estagiários ameaçam paralisar as atividades que exercem, dentre outras repartições, nas bibliotecas públicas, na FEM, no Palácio Rio Branco, casas de leitura, Museu dos Autonomistas, etc. Os estagiários que conversaram com a reportagem de acjornal.com disseram que “esse dinheiro é usado para comprar alimentos em casa”. Na maioria dos casos, falta dinheiro para tomar o ônibus todos dias. O estágio é obrigatório, na maioria dos casos, e serve como aula prática para a conclusão de cursos superiores.