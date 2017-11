“Esse rapaz nada representa no contexto empreendedorismo”, diz líder Liberal sobre Zen

O líder do Instituto Liberal Fernando Lage disse ao Blog do Evandro Cordeiro agora há pouco que o deputado estadual Daniel Zen (PT) tenta entrar em um debate dentro do qual nada contribuirá, ao criticar o liberalismo, por ser um sujeito “mimado”, que nunca fez esforço para ter o que tem, nem ser o que é. “O que ele já construiu na vida com esforço próprio?”, questiona Lage.

Segundo Lage, “Daniel Zen quer debater, mas não nos interessa, porque ele nada representa no contexto do empreendedorismo”. Debater o liberalismo é para homens ocupados, que geram riquezas, para o empresário. “Os liberais estão no caminho certo. É hora a libertação do acre dessa esquerda preguiçosa e seu nefasto sistema. Nós representamos a livre iniciativa, a família e a propriedade privada”, afirma.