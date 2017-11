Em Porto Acre, Batalhão de Ambiental apreende madeira ilegal em caminhão boiadeiro

Durante uma barreira na estrada de Porto Acre, o Batalhão de Policiamento Ambiental do Acre (BPA) apreendeu um caminhão boiadeiro com 120 estacas, aparentemente do tipo quariquara, sem Documento de Origem Florestal (DOF). O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes. O caso ocorreu nesta segunda-feira (20).

Ao ser abordado pelo batalhão na BR 317, no km 100, o condutor alegou que não possuía autorização para transporte da madeira, mas que as estacas haviam sido retiradas de uma propriedade pessoal, no Amazonas (AM). De acordo com o batalhão, foram apreendidos cerca de 2.640 m³ de madeira.