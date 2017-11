Diabéticos denunciam que Governo não distribui insulina há 11 meses

O Governo do Acre está há onze meses sem repassar insulina a diabéticos. A situação está gerando um caos entre os doentes, informou um dos líderes do grupo, José Augusto. Uma comissão foi até ao Ministério Público Estadual para denunciar a situação, porque o governo é obrigado a distribuir o remédio, principalmente a Glargina. “Nós vamos voltar ao Ministério Público para insistir. Muitos amigos nossos estão em situação delicada. No Creme fomos informados que o Governo não compra o medicamento há mais de um ano”, afirmou o paciente Augusto.

Relacionado