CONFRONTO: Apenadas brigam em presídio na capital

Duas apenadas identificadas como Patrícia S. C., 34, e Elen S. V., 23, foram apresentadas na Central de Flagrantes na tarde desta quarta-feira (22) após seagredirem mutuamente no Presídio Estadual Feminino, localizado na Avenida Farquar, região Central de Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, as apenadas, que são da cela 01, travaram intensa luta corporal por motivos não revelados. Patrícia teve lesões no rosto, uma fratura na mão e arranhões nas costas. Já Elen, sofreu hematomas na testa, olhos, lábios e braços. As agentes penitenciárias foram chamadas e intervieram.

As mulheres foram medicadas e depois levadas para a delegacia. Uma ocorrência de lesão corporal recíproca foi registrada.