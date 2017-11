Cineasta acreano tem parada cardíaca durante viagem ao Peru e é internado em estado grave

João Batista Marques de Assunção, de 68 anos, teve uma parada cardíaca na segunda-feira (21) na cidade de Cusco. Família pede ajuda para custear gastos médicos no país vizinho.

O cineasta acreano João Batista Marques de Assunção, de 68 anos, está internado em estado grave em Cusco, no Peru. Conhecido no meio cultural como Teixeirinha do Acre, Assunção teve uma parada cardíaca na segunda-feira (21) e foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular na cidade peruana.

Assunção está na cidade peruana com dois filhos, eles viajaram ao país vizinho a passeio. A bióloga Josy Soares de Assunção, filha do cineasta, conta que o pai passou mal porque o nível de glicose no sangue dele estava alto.

Outro fator, segundo ela, foi a altitude de Cusco. “Ele sentiu falta de oxigênio e começou a ter um edema pulmonar. Chamamos a ambulância e, ao chegar na emergência, ele infartou”, conta.

Josy fala ainda que o pai chegou a apresentar falha nas funções renais na manhã desta terça-feira (22), mas que o quadro foi contornado. “Agora ele está estável. Está com a pressão controlada, o nível de glicemia também está em níveis normais e aceitáveis, mas ele está em coma induzido. Vamos fazer uma tomografia no cérebro para descartar a morte cerebral”, explica a filha do cineasta.

De acordo com ela, Assunção respondeu alguns estímulos feitos na UTI levantando os dois braços e fazendo expressão de dor. Apesar da reação positiva, a filha explica que Teixeirinha corre o risco de perder as funções renais, já que ele é diabético.

Além disso, ela afirma que o coração do pai não está batendo corretamente, o que deixa a situação clínica em estado de observação.

Segundo a bióloga, a família entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) para tentar conseguir uma UTI móvel e transferir assunção para Rio Branco. Josy comenta que a família está precisando de ajuda financeira para custear as despesas médicas com o pai, já que eles conseguiram uma vaga somente na clínica particular em que ele está.

“Meu irmão estava de férias e acompanhei ele e meu pai [na viagem a Cusco]. Seriam apenas dois dias para o meu pai conhecer o Peru, já que era professor de inglês e nunca havia saído do Brasil. A intenção era que ele praticasse inglês”, completa a filha de Assunção.