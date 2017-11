Caminhões apreendidos com mais de R$ 300 mil no AC passam por perícia para apurar denúncia de transporte de drogas

Os três caminhões da empresa Acreaves, que foram apreendidos na noite de terça-feira (21) com R$ 314 mil em espécie dividido entre eles, passa por perícia para apurar a denúncia de que os veículos estariam transportando drogas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (22), na Delegacia de Investigações Criminais (DIC).

O G1 tentou falar com a advogada que representa a empresa pelo celular e pelo telefone fixo disponibilizado na internet, mas não conseguiu contato até a publicação desta reportagem. O valor total da contagem do dinheiro foi repassado pela Polícia Militar. A Civil acrescentou que ainda vai fazer uma contagem para confirmar os valores.

“Os caminhões estão passando por vistoria na perícia para que a gente possa avaliar se há realmente essa substância [droga]. Por hora, a Polícia Civil vai aprofundar as investigações. Por conter substância perecível, precisamos fazer o transbordo dessa carga”, explica.

Os motoristas dos três caminhões foram ouvidos pela polícia, mas o delegado não quis passar detalhes do que eles teriam relatado. Além disso, o proprietário da empresa disse à polícia que o dinheiro seria usado para eventual pagamento de fornecedores.

O delegado diz ainda que a forma como a empresa faz o transporte de valores é de governabilidade somente da administração. No entanto, cabe à polícia verificar se a origem do dinheiro é lícita.

Três caminhões da empresa Acre Aves foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na noite desta terça (21) no município de Senador Guiomard, interior do Acre, após uma denúncia anônima.

Dentro dos veículos havia o valor de R$ 314 mil em dinheiro, que estava distribuído nos veículos. Em um havia R$ 174 mil, no segundo R$ 80 mil e no outro R$ 60 mil, de acordo com o Boletim de Ocorrência.