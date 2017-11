Após levar cadeirada, mulher esfaqueia o próprio marido no bairro Mocinha Magalhães

A dona de casa Maria da Paz desferiu golpes de faca contra o marido e o deixou ferido durante uma bebedeira. Antes disso, segundo testemunhas, a mulher teria sido agredida pelo esposo com uma cadeirada, e não deixou por menos.

O caso, que ocorreu na noite nesta terça-feira, dia 21, na Rua da Maça, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, foi registrado pela polícia. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima no local do crime.

Por ser um caso de crime doméstico, a polícia apenas registrou o caso e a viatura levou os dois para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada do Sol, onde ambos receberam atendimento médico e devem ser liberados até a quarta-feira, dia 22.