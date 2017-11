Aliança para evangelização de crianças promove conferência sobre a Reforma Protestante

A Aliança Pró Evangelização das Crianças (Apec), ministério internacional dirigido no Acre pelo pastor Josimar da Silva Lima, realiza em Rio Branco nesta quinta e sexta-feira, 23 e 24, a partir das 19hs, na avenida Recanto Verde, Residencial Mariana, em frente a AABB, conferência estadual sobre os 500 anos da Reforma Protestante. A grande novidade desse ano será o palestrante, Leandro Tarracata, conhecido internacionalmente pela bagagem que adquiriu sobre o assunto. Ele é presidente da Associação Nacional das Igrejas Bíblicas Brasileiras, mestre em ciências cristãs e doutor em Teologia.

O que é a Apec

A APEC é um ministério internacional de fé e centrado na Bíblia dedicado à tarefa de ganhar meninos e meninas para Cristo.

Essa obra missionária foi fundada pelo Rev. Jesse Irwin Overholtzer, profundamente interessado na salvação das crianças.

Na década de 20, no século passado, ele começou a ministrar classes bíblicas para crianças, desejoso de conduzir crianças no caminho da salvação. Em 1937 a APEC foi oficialmente constituída em Chicago, Illinois, e se transformou num ministério mundial. Sua sede internacional hoje está em Warrenton, Missouri, nos Estados Unidos.

O Brasil foi o primeiro país, depois dos Estado Unidos, a ter o ministério da APEC, no ano de 1941 e está completando em 2016, 75 anos.

Qual é a visão da APEC?

A Visão da APEC é tríplice:

1) Evangelizar as crianças com o Evangelho do Senhor Jesus.

2) Discipular as crianças na Palavra de Deus.

3) Estabelecer e integrar as crianças em uma igreja local centrada na Bíblia para que tenham um viver cristão.

Quais são as atividades da APEC?

A Aliança Pró Evangelização das Crianças existe para cooperar com as Igrejas na evangelização e no discipulado das crianças. A APEC atua em três áreas:

Na realização de múltiplos ministérios com crianças: um dos mais significativos é o Clube de Boas Novas®, um Clube Bíblico para crianças de 5 a 12 anos realizado nas casas para alcançar as crianças da vizinhança. Voluntários que frequentam o treinamento da APEC recebem instrução, encorajamento e motivação para ensinar nesses clubes. Outros ministérios para crianças incluem: Clubes de Cinco Dias®, Clubes de Festas, Feiras e Ministérios ao Ar Livre, Acampamentos, Classes nas Escolas e Creches, Encontros, EBF-Escola Bíblica de Férias, Projetos Ministeriais, Programa da Turma da Bíblia através de Curso por Correspondência, incentivo ao tempo a sós com Deus através dos Livros de Devocionais das Maravilhas etc.

No treinamento e na capacitação de obreiros: Cursos Básicos e Cursos Especiais em finais de semana, Cursos chamados ECEC – Ensinando Com Êxito Crianças, em dois níveis: Evangelismo (nível 1) e Discipulado (nível 2), TIMI – Treinamento Informal para o Ministério Infantil (aula semanal), CEDIC – Curso de Evangelismo e Discipulado de Crianças (aulas duas vezes por semana) e o Curso Superior da APEC, o ILMC – Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças (três meses interno).

Na produção e na distribuição de literatura: A Editora da APEC une conteúdo com criatividade oferecendo um catálogo bem diversificado de Lições Bíblicas, Histórias Missionárias, Cânticos Visualizados, CDs e outros materiais de ensino e recursos, inclusive publicando trimestralmente a Revista “O Evangelista de Crianças®”.

Qual é o alcance da APEC?

Hoje a obra missionária da APEC alcança 192 países. Em 2014 o trabalho da APEC no mundo alcançou mais de 19.9 milhões de crianças. Foi como se a cada dia 54.522 crianças fossem alcançadas, ou seja: 2.272 por hora e 38 a cada minuto.

No Brasil foram alcançadas em 2014, 1.550.697 crianças das quais 482.602 receberam a Cristo como seu Salvador. Louvado seja Deus por isto