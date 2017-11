Acidente entre caminhão e motocicleta deixa trânsito parado na BR-364 nesta manhã

Um ônibus tentou arriscar a passagem pelo canteiro e acabou também ficando preso no trecho

O acidente aconteceu na BR-364, próximo à ponte sobre o Igarapé São Francisco, na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 8h15 envolvendo um caminhão e uma motocicleta. A condutora teve apenas escoriações, mas o trânsito continua parado naquele trecho à espera da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A condutora da motocicleta, a funcionária pública Neuza da Silva, disse que havia saído de casa para trocar a bateria da moto e seguia direção Centro quando o caminhão, que vinha no mesmo sentido, atravessou a pista e colidiu contra a motociclista.

Com o impacto a moto foi parar debaixo do caminhão e a mulher teve ferimentos na perna. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou o devido socorro, sem a necessidade da condução até o hospital.

O caminhão ficou atravessado por toda extensão da pista e deixou o trânsito parado. Um ônibus tentou arriscar a passagem pelo canteiro e acabou também ficando preso no trecho. Até as 9h a Polícia Rodoviária Federal ainda não havia chegado.