ACADÊMICO: Pai é preso após espancar filho por não lavar louças

Em Rondonia

O acadêmico de direito Paulo V. S., 34, foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), após espancar severamente seu filho, um adolescente de 15 anos, por ele não ter lavado as louças sujas que estavam na pia. O fato aconteceu em uma vila de apartamentos localizada no bairro Aponiã, zona Norte de Porto Velho.

Segundo relatos da vítima, seu pai chegou em casa exaltado e foi questionar o menino, sobre o porque dela não ter lavado as louças e passou a lhe agredir com um cinto. O mesmo ainda chegou a cair sobre p adolescente, ficando lesionado e conseguiu se sair do agressor, pulou o muro da vila e foi até a base de policiamento e fez a denúncia contra o pai.

Os policiais foram até o apartamento. Em contato com Paulo, o mesmo confessou as agressões e ficou muito exaltado quando recebeu voz de prisão, sendo necessário ser algemado e foi levado para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis.