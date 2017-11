Tentativa e um homicídio no belo jardim 1

Na noite dessa segunda feira um menor de 17 e o jovem Taisson Luan Brun Alves, 18 anos estavam em uma bicicleta no ramal da judia no belo jardim 1 quando dois homens em um moto ser aproximaram deles e o garupa começou a atira contra a dupla o menor de 17 anos foi atingido com um tiro no tórax mais sobreviveu ele foi encaminhado para o pronto socorro por uma ambulância do samu, já Taisson não teve a mesma sorte ele morreu no local policias militares do 2 batalhão estiveram no local onde fizeram o isolamento da área até a chegada dos peritos do IML onde logo depois de fazer a perícia no local o corpo foi removido, policias da DHPP também estavam no local fazendo o levantamento das informações para tentar chegar nos acusado do crime.

Relacionado