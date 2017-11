Suspeito de matar adolescente de 15 anos com facada no peito se entrega à polícia em Cruzeiro do Sul

Evanildo Pinheiro, de 28 anos, se entregou na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), na manhã desta terça-feira (21), em Cruzeiro do Sul, e confessou ter matado Jhonatas Silva de Jesus, de 15 anos, com uma facada no peito. O crime ocorreu no sábado (18).