Sinal analógico de TV será desligado em agosto de 2018 e deve afetar 400 mil pessoas em Rio Branco

Para acessar transmissão digital é preciso ter um televisor com conversor embutido ou instalar um conversor em TV ‘s antigas.

Ainda em funcionamento, o sinal analógico de televisão deve ser desativado em Rio Branco já no próximo ano.

A previsão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) é de que o encerramento do modelo televisivo que ainda prevalece na maioria das casas da capital seja feito a partir do dia 14 agosto de 2018.

A TV analógica, característica de aparelhos televisivos barulhentos e cheios de comandos, tem a imagem cheia de chuviscos e som repleto de ruídos. Já a TV digital, inaugurada no Brasil em 2007, utiliza aparelhos mais modernos de transmissão.

Som e imagem gerados por esses equipamentos chegam até a casa do telespectador sem chuviscos, ruídos ou qualquer outra interferência externa.

Apesar de não estar distante, muita gente não sabe que isso vai acontecer. É o caso do agricultor Josimar Elias dos Santos. Dono de um televisor antigo, ele ficou preocupado com o avanço do sinal digital e teme não assistir aos jogos de futebol. “Devia deixar como está. Tem muita gente que não tem nem condições de comprar um pão para comer, imagine um conversor”, diz.

E a situação também preocupa o comerciante Altevi de Souza Lima. Ele tem uma televisão no mercadinho que é proprietário. Ele lembra que se não comprar uma televisão mais atual, vai ter que instalar o conversor digital [aparelho usado em televisões que não estão aptas a receber o sinal digital] na TV do comércio e, também, no televisor de casa. “Vai ficar ruim, sem dúvida”, diz.

Juliana dos Santos, engenheira especialista em transmissões de TV, explica que ninguém vai ficar sem assistir televisão. O que muda é o tipo de sinal que vai chegar às casas dos telespectadores. Ela lembra que o sinal digital vai ser o único disponível após o desligamento do analógico.

“É um sinal com muito mais qualidade. Ele não tem chuviscos, não tem sombra e é de alta definição”.

A engenheira fala ainda o que o telespectador precisa fazer para receber o sinal digital. “Ele tem de verificar se a sua televisão tem uma entrada digital. Se tiver, é só ele instalar uma antena UHF externa e fazer a busca do canal. Se não tiver, ele precisa instalar a antena e incluir um conversor, que vai converter o sinal digital em analógico para receber na sua televisão”, finaliza Juliana.

Pelo menos 400 mil pessoas devem ser afetadas pela desativação do sinal analógico em Rio Branco. Em todo o Brasil, o sinal analógico já foi desligado em quase 80 cidades. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações prevê que o encerramento do sinal analógico seja feito em mais de 1300 cidades do país até o ano que vem.