Sesc no Acre recebe exposição “Beatriz Milhazes, um itinerário gráfico”

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) abre para visitação, a partir desta quinta-feira, 23, a exposição “Beatriz Milhazes, um itinerário Gráfico”. A vernissage também na quinta, às 19 horas, no salão de exposições do Sesc Centro e entrada é franca.

Até o dia 30 de dezembro será possível visitar a exposição, de segunda a sexta, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h . A exposição integra o calendário do ArteSesc, projeto nacional que há 30 anos tem levado exposições de artes visuais em itinerâncias por todo o país com obras originais ou reproduções de boa qualidade.

A Exposição

Nesta exposição, o público será contemplado com obras que expressam valores reconhecidos da cultura brasileira. O cromatismo desafiador, o equilíbrio tenso entre o popular e o erudito, além da vertiginosa convivência de formas e cores lançam uma sedutora provocação ao olhar. Assim, possibilidades inéditas de reflexão sobre a visualidade brasileira se abrem na obra gráfica.

O principal propósito do ArteSesc com esta exposição é contribuir no trabalho de formação do olhar e estímulo da criatividade, numa tentativa de formar sujeitos com uma visão mais crítica do mundo à sua volta.

Grupos ou escolas que tenham interesse em agendar fora do horário citado, agendar com antecedência. Durante a exposição entregaremos catalogo e material educativo para o público e professores.

Serviço – O Sesc Centro, 713. Informações pelo telefone (68) 3302-1053. Acompanhe a programação no site www.sescac.com.br.