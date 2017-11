Polícia Civil prende acusado de tráfico e receptação em flagrante em Xapuri

Além do tráfico, Sebastião vinha trocando produtos de roubo por drogas na cidade

Depois de dez dias de investigação, Polícias Civis do município de Xapuri, conseguiram prenderam em flagrante, o acusado Sebastião Oliveira da Silva, vulgo ‘Javé’, pelo crime de tráfico de droga e receptação.

Os trabalhos aconteceram na manhã desta segunda-feira, dia 20, quando uma operação policial coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, com apoio dos investigadores Márcio André e Edinaldo Siqueira, conseguiram prender em flagrante Javé.

O acusado era dono de um ponto de vendas de drogas na cidade de Xapuri. Com ele foi encontrado vários produtos furtados de residência da cidade. Já no decorrer das buscas, foram encontrados no interior da casa usada como ponto de venda de droga; 4 televisões e outros produtos eletrônicos. Tudo haviam sido furtados nos últimos dias de residências de Xapuri. Os investigadores, localizaram no decorrer das buscas, mais 29 papelotes de cocaína.

De acordo com a investigação, Javé recebia os produtos furtados e dava como pagamento, certas quantias de droga para as pessoas que praticavam os delitos pela cidade.

Javé foi autuado em flagrante pelo delegado Karlesso Nespoli, por ter cometido crime de tráfico de droga e receptação. O acusado seria ouvido e sua transferência para o presídio FOC, poderá acontecer nas próximas horas, ficando a disposição da Justiça.