Passarela na Baixada da Sobral é interditada para ser refeita pela prefeitura da capital

Em visita à passarela que liga os bairros Airton Sena e Aeroporto Velho, na manhã desta terça-feira, 21, o prefeito Marcus Alexandre determinou a interdição do equipamento, que terá parte da estrutura refeita. A decisão foi tomada em conjunto com os titulares da secretaria de Obras, Cláudia Cunha e Marcos Vinícius, e com a presidente da Associação de Moradores do Bairro Airton Sena, Vânia Moura. “O objetivo da interdição é evitar riscos de acidentes para as pessoas que utilizam a passarela. Vamos fazer os reparos de forma a liberar logo a passagem”, explicou o prefeito.

O secretário adjunto de Obras, Marcos Vinícius, cita que os trabalhos de recuperação da estrutura devem durar uma semana. De acordo com ele, as fortes chuvas dos últimos dias acentuaram o deslizamento no barranco do córrego, o que afetou as pilastras da passarela, que serão repostas.

Para a presidente da Associação de Moradores do Airton Sena, Vânia Moura, “o mais importante é a segurança das pessoas. Há outros meios para os moradores acessarem o Aeroporto Velho até que a passarela fique pronta e segura de novo”.

As passarelas são importantes opções de acessos entre os bairros e em outros locais onde há córregos, igarapés e mananciais. Soluções simples que resolvem grandes problemas de mobilidade dos moradores de bairros de Rio Branco. Idosos, cadeirantes, pessoas com deficiência e crianças estão entre os que mais se beneficiam desses investimentos. Desde que assumiu a Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre já construiu e reformou mais de 60 pontes e passarelas em diversos bairros da capital.