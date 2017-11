Menor de 15 anos que matou desafeto na invasão da Xiburema se entrega à Polícia

Ele tem somente 15 anos de idade e em depoimento prestado ao delegado confessou a autoria do homicídio

O delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira, confirmou nesta manhã que a morte de Joeliton de Souza Lira, 25 anos de idade, está elucidada. Isso se deve ao fato de que um menor de idade, responsável pelo crime se apresentou à Polícia nesta semana.

Ele tem somente 15 anos de idade e em depoimento prestado ao delegado confessou a autoria do homicídio. “O menor disse, no interrogatório, que avistou o rapaz e imaginou ser um desafeto, por isso, atirou em sua direção”, confirmou o delegado.

Após colher o depoimento do mesmo e realizar os procedimentos de praxe na Delegacia, o Dr. Marcos Frank encaminhou o caso ao Ministério Público de Sena Madureira para sequenciar as demais providências pertinentes à apreensão do menor.

Joeliton de Souza Lira, 25 anos, foi morto na noite de domingo (5 de novembro) na Rua Avestruz, Bairro Eugênio Areal.