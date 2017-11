Menor de 15 anos passou 30 horas desacordada em cativeiro, foi libertada à meia noite e mãe suspeita de estupro

A jovem Thaylane Almeida, de 15 anos, sequestrada na tarde do último sábado numa parada de ônibus próximo de sua casa, no Bairro São Francisco, foi libertada à zero hora desta terça-feira. A estudante passou 30 horas em poder de um ou mais criminosos, num cativeiro ainda não identificado. Os bandidos sentiram o cerco da polícia e decidiram entregar Thaylane. A garota, desacordada, foi jogada de dentro de um veículo, numa rua próximo da casa da família. Ela teria sofrido violência sexual.

Acompanhada da mãe, a estudante compareceu ao Instituto Médico legal (IML) e à Maternidade Bárbara Heliodora, fez exames e aguarda o resultado previsto para as próximas horas. A estudante disse à mãe que permaneceu o tempo todo sob efeito de uma droga que a fez dormir. Ela garantiu que não viu o rosto de ninguém. “Eles estavam encapuzados quando pegaram minha filha, mas graças a Deus ela está de volta”, afirmou dona Luciene, mãe da garota.

O acjornal.com publicou o caso com exclusividade na tarde desta segunda-feira. Dona Luciene autorizou divulgar a imagem da filha, num apelo aos sequestradores para que devolvessem a menina com vida. A mulher confirmou que um homem se comunicou várias vezes com ela, via SMS, se dizendo apaixonado pela garota, e culpando a mãe de não permitir que a filha entrasse para “uma família”, que seria uma facção criminosa, segundo concluiu ela.

A estudante ainda não teria condições de falar sobre o que aconteceu. Os relatos dela foram feitos à mãe, que nega participação da garota em alguma organização criminosa. Se o estupro for confirmado, diz a mãe, uma nova ocorrência policial será feita na delegacia, pedindo providências para prender os suspeitos. O homem que se comunicou com a família deu a entender que se tratou de um amor não correspondido.