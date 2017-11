Mais de um ano após transplante, ressurgimento de câncer faz jovem do Acre voltar para São Paulo

Em agosto do ano passado, o transplante foi feito através do próprio irmão, Kevin Oliveira, que se mostrou 100% compatível. Na época, ela comemorou e disse que tinha tido uma outra oportunidade de viver.

“Serei eternamente grata pelo meu irmão, pela existência dele. Ele salvou minha vida, é meu anjo. Agora sou um pedacinho dele fora do corpo. Ele me deu o direito de viver”, afirmou a jovem.

Em setembro, ela voltou a ser destaque no G1 após perfis falsos nas redes sociais usarem suas fotos do tratamento. Agora, Evelyn precisa novamente de força para enfrentar o ressurgimento da doença. Há uns três meses, ela conta que não estava se sentindo bem, mesmo com o uso da morfina.

“Então, dia 21 de outubro embarcamos. Tive três crises dentro do avião e posso dizer que, se não fosse pela drª. Virgínia e pela agilidade do dr. Leonardo eu teria morrido em outubro. Amo meus médicos. Sou grata a Deus por ter os melhores comigo”, enfatiza.

Ela diz ainda que não ficou desanimada. Pelo contrário, se sente forte e otimista para enfrentar o segundo transplante. “Eu me sinto forte como sempre. Minha família do meu lado e meus amigos sempre me apoiam em tudo e me incentivam a vencer. Meus médicos confiam em mim e eu confio neles. A morte é pra quem escolhe morrer e eu escolho viver”, finaliza.