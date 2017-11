Homem se passa por motorista de app e estupra mulheres em Belém

Suspeito ficava na saída de casas de shows e oferecia corridas mais baratas do que as praticadas no mercado para atrair as vítimas

A Polícia Civil prendeu um moto que se passava por motorista de um aplicativo e abusava sexualmente de mulheres. O suspeito foi detido nesta segunda-feira (20), em Belém. O autor do crime ficava em frente à casa de shows e se apresentava como condutor do app.

Segundo informações do G1, as vítimas eram enganadas pelos preços baixos praticados pelo homem. Elas entravam no veículo e eram estupradas. Duas delas já reconheceram o rapaz e prestaram depoimento na delegacia. A Divisão Especializada no Atendimento à Mulher de Belém (Propaz Mulher/Deam) investiga o caso.