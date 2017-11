Falta de água mineral irrita pacientes e funcionários no Posto de Saúde da Vila Ivonete

Pacientes e funcionários não beberam água na maior parte do expediente, pela manhã desta terça-feira, no posto de saúde da Vila Ivonete. O bebedouro permaneceu sem abastecimento até por volta de 14 horas, quando uma imagem foi enviada por um internauta à redação de acjornal.com. “Não é a primeira vez. Isso já virou uma rotina desagradável. Se houver necessidade de um procedimento que exija água mineral, o serviço ficará prejudicado”, disse o denunciante. A funcionária que atendeu ao telefone disse que “esse tipo de informação (sobre a falta de água mineral) é da alçada da Secretaria Municipal de saúde”. Segundo ela, “é melhor trazer água de casa do que questionar algumas coisas aqui (no ambiente de trabalho) e sofrer as consequências”.

