Estado deve pagar R$ 30 mil a jovem que ficou preso indevidamente por mais de 7 meses no interior do Acre

“Penso em fazer um investimento em algum negócio próprio. Depois que fui para a penal, ninguém quer me dar emprego, dizem que tenho ficha suja e atualmente estou desempregado. As pessoas até arrumam trabalho, mas quando sabem que estive preso, logo me despedem. Penso em montar algum pequeno negócio para me manter. Essa indenização chegou na hora certa, constitui uma família e vou usar esse dinheiro para pensar no futuro”, finaliza.