Dupla de paletó mata jovem no belo jardim 2

Na mesma noite dessa segunda feira antes de termina a perícia do homicídio no belo jardim 1 chegou a informação de outro homicídio no belo jardim 2 o jovem Natael Silva Morais de 24 anos foi executado a tiros no ramal da paz na travessa do lago, segundo informações dois homens vestidos de paletó em uma moto entram na travessa e foram até o final da travessa onde a vítima estava sentada em um banco na beira da rua o garupa da moto já desceu da moto e sem falar uma palavra fez vários disparos contra Natael que foi atingido com três tiros, logo depois a dupla fugiu.

A ambulância do samu ainda foi acionada mais quando chegou no local a vítima já estava em óbito, policias do 2 batalhão estiveram no local onde fizeram o isolamento da área até a chegada dos peritos do iml que já saíram do primeiro homicídio para o segundo homicídio no local ninguém quis falar sobre o homicídio