Detento finge mal estar, é levado a hospital e na volta a presídio tenta entrar com celular no ânus

O preso Aldemir Cabral Martins, de 22 anos, foi flagrado tentando entrar no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, com um celular escondido no ânus. Para conseguir ter acesso ao aparelho, o detento fingiu que estava passando mal agente penitenciário Elias Marcel disse fingiu que estava passando mal para ser encaminhado ao Pontro-Socorro do município. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (20).