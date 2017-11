Cruzeiro do Sul abre 100 vagas para pós-graduação em gestões pública e em saúde

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Cruzeiro do Sul abriu inscrição para 100 vagas nos cursos de pós-graduação em gestões pública municipal e em Saúde.

São 50 vagas para cada curso, que é ofertado pela modalidade de Educação à Distância (EaD). A inscrição e o edital podem ser acessados no site da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Custando R$ 100, as inscrições podem ser feitas do dia 28 de novembro a 13 de dezembro. Os interessados devem fazer a prova no dia 21 de janeiro do próximo ano.