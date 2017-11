Corpo encontrado pelos Bombeiros no Rio Acre é identificado pelas digitais

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta segunda-feira (20), o corpo de um homem no trecho do Rio Acre conhecido como ‘poço da cobra’, nas proximidades do bairro Panorama, em Rio Branco. Após ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), foi detectado pelo órgão através das digitais que trata-se de Anazildo Carvalho da Silva, de 49 anos. Nenhum familiar foi ao local reconhecer o corpo.