Alunos estudam em escola com cobertura apodrecida e infestada por cupins; veja

A escola Raio de Luz, no ramal do Seringueiro, na zona rural de Porto Acre, não oferece qualquer condição de aprendizagem. O prédio da instituição está tomado por casas de cupim e durante qualquer chuva, como comentam no local, “chove mais dentro do que fora da escola”. A denúncia é feita por meio de um vídeo pelo pastor Juscelino Gomes, da Igreja Assembleia de Deus.

Procurado, na tarde desta segunda-feira, 20, o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, disse que no momento não é possível executar qualquer serviço, por causa das aulas e pela escassez de recursos, mas prometeu que a partir de janeiro e nos mês de fevereiro a prefeitura vai começar a construir novas escolas na zona rural do município.

Ele também reconheceu que os estabelecimentos de ensino localizados na zona rural de Porto Acre, incluindo a escola Raio de Luz, não oferecem condições para que os alunos estudem.

Algumas das atuais escolas, como é o caso da citada na denúncia do pastor Juscelino, serão derrubadas. A prefeitura quer construir prédios maiores com capacidade para abrigar mais alunos.

“Infelizmente nós pegamos esse Município totalmente estraçalhado. Nem luz na sede da prefeitura tinha. A cada três escolas vamos construir seis com salas de aulas com capacidade para 30 alunos. Mandei fazer um levantamento já. Nós temos várias escolas nesse estágio. A nossa ideia é começar em janeiro escolas novas de madeira”, promete Bené Damasceno.

O prefeito aproveitou para cutucar seu opositor. “Esse cidadão fazia parte da administração passada. Enquanto ele tava lá com o Carlinhos os urubus tomavam de conta da cidade”, afirma o atual prefeito.