Agentes penitenciários impedem fuga de detentos no presídio de Cruzeiro do Sul

Em julho, 16 presos fugiram da unidade após uma série de motins. Dois dos quatro pavilhões ficaram destruídos. Dessa fuga, 7 presos continuam foragidos. O último capturado foi José Ferreira de Souza Neto, no dia 20 de setembro, no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul. No dia 30 de outubro, o foragido Cassiano de Azevedo foi morto em confronto com a polícia após fazer uma menina de 14 anos de escudo humano.