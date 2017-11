Viagem interestadual saindo de Rio Branco custará 35% mais caro em todos os destinos

As promoções para viagens interestaduais acabam no último dia de novembro, em Rio Branco. A emissão de bilhetes a partir de 1 de dezembro sofrerão acréscimo de R$ 100,00, em média, dependendo do destino. O encarregado da Eucatur, Elson Pinheiro da Silva, informa que o deslocamento entre Rio Branco e Goiãnia, atualmente, está custando R$ 398,00. O mesmo preço é adotado para a viagem de volta. “Contudo, em dezembro, esse valor, que é promocional, tende a encerrar. A empresa voltará a usar tarifas normais”, afirmou ele.

A chamada tarifa normal será comercializada a R$ 499,00 para o mesmo itinerário (Rio Branco-Goiânia), sendo que a passagem idade e volta sairá por R$ 1 mil, mesmo sendo comprada com antecedência. Na verdade, o passageiro estará pagando o preço promocional se e viagem foi agendada para novembro. Mesmo que a reserva for feita agora, com a observação de que o usuário só vai embarcar em dezembro, a tarifa aplicada será a chamada normal (com aumento). Apenas duas empresas exploram destinos mais procurados nos finais de ano, a partir da capital acreana. Ambas irão aplicar preços idênticos. O aumento médio de 35% será adotado em todos os destinos. Os acreanos, segundo dados das empresas, têm preferência para o interior de Rondônia, mas também costumam escolher Fortaleza, Natal, São Luis e outras capitais do Nordeste para passar as férias de final de ano.

“Nesse momento a procura começa a aumentar. Nós temos a expectativa de que a opção por viagens terrestres seja recorde em relação aos anos passados”, disse Elson Pinheiro. Ele acredita que, apesar do preço salgado, haverá dificuldades para quem buscar passagens de última hora. “Os pacotes aéreas estão esgotando. Isso faz com que os viajantes de estrada busquem as empresas de ônibus como último alternativa para saírem de férias”, finalizou.