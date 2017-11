Vereador Josandro Cavalcante realiza visitas na cidade de Manoel Urbano

Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tive hoje de visitar nossos amigos na cidade de Manoel Urbano e ampliar as boas experiências

Em sua caminhada política, o vereador Josandro Cavalcante (PSDB) realizou neste sábado, 18, uma visita ao município de Manoel Urbano, no vale do Purus.

Pela parte da manhã, Josandro que está em seu terceiro mandato de vereador em Sena Madureira, visitou a amiga e ex-vereadora Margarida Mendes e seu filho Geza.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tive hoje de visitar nossos amigos na cidade de Manoel Urbano e ampliar as boas experiências”, comentou.

Nesse novo desafio, o vereador concedeu entrevista ao radialista Adauto André, um conterrâneo que firmou suas raízes naquela cidade. No decorrer do programa de rádio, Josandro Cavalcante falou de diversos assuntos de interesse social.

Fechando as visitas, ele ainda se reuniu com a radialista Marta Melo, onde se comprometeu em retornar para, em seu programa, conversar com a população murbanense dos mais diversos Bairros sobre temas importantes do cotidiano.