Variedades de cana-de-açúcar são avaliadas pela Ufac

O campus Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Cruzeiro do Sul, é espaço de pesquisa e reprodução de cinco variedades de cana-de-açúcar selecionadas pela Rede Interuniversitária para o Setor Sucroenergético.

O trabalho é conduzido pelos professores Eduardo Mattar e Leandro Roberto da Cruz. Eles objetivam avaliar o desempenho das variedades no Vale do Juruá, as quais foram cedidas pelo programa de melhoramento genético em cana-de-açúcar da Universidade Federal de Viçosa (UFV), com a participação dos doutores Márcio Barbosa e Luiz Claudio Silveira.

Para Mattar, a pesquisa é importante porque, se as variedades se adaptarem às condições climáticas de Cruzeiro do Sul, poderão servir para alimentação animal e produção de açúcar na região.

Entre as variedades testadas, está a RB867515, a mais cultivada no mundo. É uma cana bastante rústica e com alta produtividade. Para mais informações sobre ela, assista ao documentário “ RB867515, a Variedade que Venceu Desafios ”, disponível no YouTube, elaborado pela UFV, com a participação do professor Mattar.