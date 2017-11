Ufac apoia capacitação de agricultores em Mâncio Lima

Os professores da Universidade Federal do Acre (Ufac), Eduardo Mattar e Leandro Roberto da Cruz, além da estudante Alcimone Maria da Costa e Silva, colaboraram com a oficina Plantio, Manejo e Adubação em Sistema Agroflorestais, realizada no polo agroflorestal de Mâncio Lima e organizada pela SOS Amazônia.

A equipe da Ufac apresentou experiências de referência na agricultura familiar dos trópicos e mostrou a extensionistas e agricultores como são preparados fungicidas preventivos e biofertilizantes, indicados para agricultura orgânica.

Mattar considerou a ação importante, já que a universidade deve vivenciar a realidade de agricultores e técnicos para trazer demandas de pesquisa e extensão, além de colaborar com a resolução de problemas.