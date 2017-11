Três são denunciados por sequestrar filho de ex-prefeita, que se fingiu de morto após levar tiro na cabeça

O Juiz da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira aceitou a denuncia do Ministério Publico Estadual contra os três envolvidos na tentativa de latrocínio, assalto seguido de morte, do estudante de medicina Tássio Jose Oliveira Vieira, filho da ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, e do ex-deputado estadual José Vieira. O crime aconteceu na madrugada do dia 06 de agosto deste ano, na rua João Marçal, no Bairro do Bosque.

Tassio Vieira, que estava de férias, trafegava numa caminhonete modelo Hilux, quando atendeu ao aceno de duas jovens e parou o veiculo. Enquanto conversa com as mulheres, Tassio foi rendido por dois criminosos armados. Na sequencia foi colocado no banco de trás e logo depois atingido com um tiro na cabeça. O filho da ex-prefeita se fingiu de morto. Os bandidos pretendiam jogar o estudante no Rio Iaco, mas, como vinha um carro na direção oposta, o grupo seguiu para a estrada Mario Lobao e jogou o estudante na lateral da via, acreditando que ele estava morto.

Tassio conseguiu ajuda e acionou a policia. A caminhonete foi recuperada nas proximidades do município do Bujari. O veiculo era conduzido por Marcio de Souza Correia. A partir desta prisão, outros oito envolvidos no crime, entre maiores e menores, foram detidos, mas a maioria foi arrolada como testemunha. A Justiça aceitou a denúncia apenas contra três acusados: Elias dos Santos Vieira, Marcio de Souza Correia e Rosinete Veiga da Silva. No ultimo dia 07 foi realizada a audiência de instrução e julgamento. A expectativa é que a ação penal seja finalizada até Janeiro de 2018. A fase seguinte é a sentença do Juiz. O processo tem tramitação prioritária.