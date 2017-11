Tio é preso após ameaçar matar sobrinha a facadas e pauladas

Em Rondonia

testemunha de 20, a facadas e pauladas. O crime ocorreu no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho. Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira (20), o foragido Orismar N. G., 33, sob a acusação de ameaçar matar a sobrinha de 11 anos e umatestemunha de 20, a facadas e pauladas. O crime ocorreu no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

Segundo a ocorrência registrada na Central de Flagrantes, a sobrinha estava na casa da avó, no momento em que o suspeito chegou armado com uma faca e um pedaço de madeira. Sem motivos esclarecidos, o homem passou a xingar a vítima e ameaçar matá-la. Assustada, a menina correu para rua e pediu ajuda de populares.

Neste instante, a jovem de 20 anos tentou intervir e também foi ameaçada com a faca. Ela correu, sofreu queda, mas conseguiu escapar da fúria do suspeito. Uma equipe da PM passava pelo local e se deparou com Orismar. Ele arremessou a faca em um quintal, porém, logo foi abordado e preso.

Orismar confessou que estava foragido da Justiça desde o início do ano, ocasião em que rompeu a tornozeleira de monitoramento eletrônico.