Servidor do TRE fez compras antes de ser executado e comprou carro de R$ 250 mil no mês passado

O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Francisco das Chagas Farias, de 49 anos, fez compras num comercio de Rio Branco, na noite de sexta-feira. A polícia acredita que pouco tempo depois ele foi executado a tiros. “ Estamos verificando a movimentação bancária e do cartão de crédito. Por enquanto, sabemos que ele fez compras” disse o delegado Rêmullo Diniz, no início da tarde desta segunda-feira. Pela manhã, ao menos duas testemunhas foram prestaram depoimento na delegacia.

A polícia trabalha também para localizar câmeras de monitoramento. A finalidade é descobrir o trajeto que a vitima fez momentos antes do crime. Para o delegado está caracterizado o latrocínio – assalto seguido de morte. Os bandidos levaram o veículo, dinheiro e pertences da vitima. A caminhonete do funcionário publico, um SW4, foi comprada em outubro deste ano. O veículo está avaliado em quase 250 mil reais. A suspeita é que a caminhonete esteja escondida na cidade, mas o destino seja a Bolívia.

O corpo do analista judiciário foi encontrado na noite de sexta-feira no ramal da Zezé, região do segundo distrito. Antes de ingressar no T.R.E. Francisco das Chagas foi sargento do exercito. Ele foi aprovado também no concurso publico para delegado de policia civil, mas não chegou a assumir o cargo. A investigação do caso está sendo feita em conjunto – pelas delegacias de Combate a Roubos e Extorsões e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, A D.H.P.P.