Servidor do TRE-AC fez compras minutos antes de ser achado morto em ramal, diz delegado

O analista judiciário Francisco das Chagas Farias Abreu, de 49 anos, fez compras minutos antes de ser achado morto na sexta-feira (17), no ramal da Zezé, no Segundo Distrito de Rio Branco. O delegado Rêmulo Diniz, que investiga o caso, relatou, nesta segunda (20), que a polícia verificou a movimentação bancária e também de cartões de crédito do servidor do Tribunal Regional Eleitoral no Acre (TRE-AC) para tentar identificar a dinâmica do crime.