Motoristas do Uber fazem paralisação de 24 horas em Rio Branco por causa do preço da gasolina

Os motoristas do aplicativo Uber, em Rio Branco, fazem uma paralisação nos nas corridas nesta segunda-feira, dia 20. O motivo é o valor proporcional das corridas, repassado aos colaboradores, cuja medição não leva em conta o preço local da gasolina.

“Nossa tarifa base, hoje, é calculada com base nas tarifas do restante do país, mesmo o estado do Acre possuindo o litro de combustível mais caro do Brasil (…) Dessa maneira, paralisamos nossas atividades de modo que a empresa reavalie o valor base para que possamos continuar prestando serviços de qualidade”, diz a nota.

Diante disso, os consumidores de transporte da Capital, terão à disposição apenas o transporte coletivo, além dos taxis e mototaxistas. Os serviços do Uber devem voltar à normalidade já na terça-feira, dia 21.