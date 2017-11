Mano Rufino abençoa Serafim com mais de 20 milhões

Mano Rufino foi um herói sem medalhada, administrou o Município de Sena Madureira na sua pior crise política depois de passarem pela prefeitura 4 prefeitos, Mano pegou uma casa totalmente quebrada e desarrumada ainda na inadimplência. Trabalhou bastante e conseguiu organizar uma boa parte das dívidas municipais nos dois primeiros anos.

Quando tudo parecia bem, se estalou uma crise política no país que derrubou a Presidente da República, Presidente do Senado e Câmara Federal, senadores e deputados federais.

Travando todas as suas emendas conseguidas em anos anteriores para serem liberados em 2016.

Mano Rufino também conseguiu várias emendas parlamentares as quais pavimentou uma boa parte da cidade. No mês de outubro Mano Rufino perde as eleições para o Prefeito Mazinho Serafim que foi abençoado com R$ 20. 270. 177.77 deixado pela gestão de Mano Rufino através de emendas parlamentares, que já estão sendo liberados para pavimentação de ruas, recuperação do Estádio Marreirão e tantos outros benefícios que você pode conferir abaixo.

A Gestão do Prefeito Mazinho conseguiu até o momento uma mini usina de asfalto, liberada através de um voto do Senador Gladson Cameli a favor do Presidente da República Michel Temer.

Mais não podemos tirar o mérito do atual Prefeito que já foi a Brasília e conseguiu empenhar através de emendas mais dinheiros para serem gastos em sua gestão, valores para serem liberados no ano que vem.

Se o Prefeito Mazinho Serafim achar que a nossa reportagem está faltando com a verdade fica aberto o mesmo espaço para sua manifestação, nosso contato é 99967 8096.

Ronaldo Duarte