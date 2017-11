Instituto Dom Moacyr realiza processo seletivo para Rio Branco e Brasileia

Seleção busca preencher vagas imediatas para o cargo de Mediador Horista

O Instituto Dom Moacyr (IDM) está com oportunidades para Rio Branco e Brasileia. De acordo com o Edital Nº 004/2017, trata-se de vagas imediatas para o cargo de Mediador Horista. São 12 vagas para os mais diversos perfis profissionais.

Entre os requisitos exigidos, é preciso possuir uma das seguintes graduações: Enfermagem, Bioquímica comprovada em Gestão de Equipamentos em Serviços de Hemoterapia e Hematologia, Enfermagem com experiência comprovada em Hemoterapia e Captação de Doadores e áreas indicadas no regulamento.

A remuneração é de R$ 25,00 hora/aula. Interessados podem realizar as inscrições até 9 de novembro de 2017, das 8:00h às 18:00h, em Rio Branco, na Unidade Central, na rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto (Ao lado da Esc. Humberto Soares) ou Brasileia, no Núcleo de Educação de Brasileia, na Rua Benjamin Constant, nº 0064.

Os candidatos serão classificados através de análise curricular. Você pode obter mais informações por meio do edital, que está disponível na íntegra via Diário Oficial do Estado do Acre (DOE-AC), Nº 12.175, edição de 07 de novembro de 2017, a partir da página 63.