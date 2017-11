Homens morrem após serem atropelados por viatura durante perseguição policial em Rio Branco

Dois homens morreram após serem atropelados por uma viatura policial durante uma perseguição na madrugada desta segunda-feira (20), na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. Um dos homens foi identificado como Otávio Barbosa Lindoso, de 31 anos, o outro ainda segue sem identificação no Instituto Médico Legal (IML).

No boletim, a polícia relatou que o motorista não teve como desviar da dupla que colidiu contra um poste e foi arremessada. Os homens, segundo o boletim de ocorrência, tinham, minutos antes, tentando roubar uma motocicleta, mas o proprietário do veículo arrancou e fugiu do local.