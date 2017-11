Homem furta caminhão de empresa e provoca acidente na estrada de Porto Acre

Franklin Bezerra Barros, de 37 anos, furtou um caminhão da empresa Rigo’s Laranja, na tarde desta segunda-feira, 20, e enquanto conduzia o veículo furtado em direção a Porto Acre bateu em um outro caminhão carregado de tijolos, dirigido por Vianey Rocha Brasil, que perdeu o controle do veículo e virou num barranco na lateral da rodovia.

Uma Guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, atendeu a ocorrência. Franklin Bezerra, que dirigia o caminhão furtado, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido pelo PMs à Delegacia de Flagrantes.

Outra pessoa, além do motorista, estava no caminhão que virou. Eles foram conduzidos ao Pronto Socorro da capital.