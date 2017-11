Homem encontra filhote de onça pintada morto por atropelamento na BR-364

Em Rondonia

364. O animal não havia resistido ao atropelamento, que teria acontecido na noite anterior. Um apicultor vilhenense fotografou e filmou, nas primeiras horas da manhã do último sábado, 18, o corpo de um filhote de onça pintada caído às margens da BR-364. O animal não havia resistido ao atropelamento, que teria acontecido na noite anterior.

O autor da imagens, cujo apiário fica próximo ao local do acidente, disse que as onças pintadas são comuns naquela região, que fica a cerca de 35 km de Vilhena, logo após o reflorestamento da família Crocetta, sentido Pimenta Bueno. “Eu mesmo já vi várias aqui, e dois anos atrás encontrei uma delas também ferida após ser atropelada na BR-364”, revelou.

O filhote morto no final de semana é do sexo masculino e segundo especialistas que também viram as fotos e o vídeo, teria entre seis e sete meses de idade. Não havia placa indicando travessia de animais onde o felino foi morto. “Eu preferi não sair do carro, mas liguei para a PRF”, contou o apicultor.

Nas estradas do Cone Sul, é comum encontrar várias espécies da fauna nativa atropelados. Na própria rodovia federal que corta o Estado de Rondônia, bichos cruzando a pista já provocaram acidentes graves, alguns fatais