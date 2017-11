Homem é achado dormindo em cima de espingarda após matar agricultor no interior do Acre

Crime ocorreu no domingo (19) na Comunidade São João, na BR-364 entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Jânio Constantino da Silva, de 42 anos, foi achado dormindo em cima de uma espingarda após matar com um tiro nas costas um agricultor, identificado apenas como Fábio, segundo a Polícia Militar. O crime ocorreu no domingo (19) na Comunidade São João, na BR-364 entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

De acordo com a polícia, um grupo de vizinhos participava de uma bebedeira quando iniciou uma confusão e o homicídio acabou acontecendo. Um outro homem também foi baleado por Silva e está internado em observação no Hospital do Juruá.

Silva foi preso pela PM e confessou o crime. Ele foi conduzido à delegacia de Cruzeiro do Sul e culpou a mulher pelo ocorrido e disse que está arrependido do que fez.

“Fui pedir R$ 1 mil à minha esposa e ela me deu apenas R$ 40. Tivemos uma discussão e dois rapazes armados com faca me empurraram. Fui na casa de meu sogro, peguei a espingarda e voltei. O rapaz correu e eu atirei, eu estava bêbado. Minha mulher é culpada também, sempre começa a bebedeira lá”, falou o acusado.

O sargento da PM Souza Paiva, que atendeu a ocorrência, disse que Silva efetuou dois disparos contra a vítima.

“Quando chegamos na casa, encontramos a vítima já em óbito. Foi atingida com tiro nas costas e na parte inferior da cabeça. Um tiro atingiu um outro rapaz na região escapular e o outro pegou no que foi a óbito. Encontramos o acusado dormindo, deitado em cima da espingarda”, finalizou.

Homem foi achado dormindo em cima de espingarda (Foto: Adelcimar Carvalho/G1 )