Em 20 dias de novembro, já choveu o dobro do que no mesmo período de ano passado em Cruzeiro do Sul

Com o aumento das chuvas em Cruzeiro do Sul nas últimas semanas, o Rio Juruá atingiu, nesta segunda-feira (20), está com 8,08 metros e já preocupa o Corpo de Bombeiros da cidade. Somente este mês, já choveu mais de 200 milímetros no mês de novembro, o dobro do que no mesmo período no ano passado, quando choveu 100 milímetros.

Com isso, o capitão Rômulo Barros, comandante do Corpo de Bombeiros da cidade, alerta os navegantes para que utilizem equipamentos de segurança, especialmente o colete salva-vidas. “Estamos em um período de transição onde ingressamos no inverno amazônico. O mês de novembro está sendo atípico e através do monitoramento do rio observamos um aumento no nível do rio e aumento das chuvas”, falou.

Barros diz que apesar da preocupação, o nível ainda está bem abaixo da cota de alerta. O menor nível do rio em 2017 foi de 3,71 metros e em novembro foi de 4,86 metros.

“Ainda estamos bem abaixo da cota de alerta, que é de 11 metros, e da de transbordamento, 13 metros. Nossa preocupação é com a navegabilidade do rio e com o aumento no número de pessoas que usam o rio para se deslocar na região. Com isso, há mais risco de mortes por afogamento”, alerta.

Em fevereiro deste ano, o Rio Juruá atingiu a marca histórica de 14,20 metros e desabrigou centenas de pessoas que foram levadas para vários abrigos sociais.