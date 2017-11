Diabéticos e hipertensos denunciam falta de remédios na farmácia pública de Brasiléia

A falta de medicamentos continua causando problema nos municípios acreanos. Dessa vez, Brasiléia está na lista das cidades cujas farmácias públicas não dispõem de medicamentos básicos para o controle da pressão arterial e das diabetes. Usuários da farmácia estão revoltados.

A situação foi confirmada pela Prefeitura de Brasiléia, que é administrada pela petista Fernanda Hassem. A prefeitura alega estar providenciando a reposição dos medicamentos Metformina e Atenolol, e diz que em 10 meses de gestão se esforça para manter os serviços funcionando.

“Já tem um mês que vou lá atrás desse remédio e eles dizem que não tem. Outro dia a prefeita foi denunciada na Polícia Federal por causa desses remédiso, e eu quero saber cadê os remédios que a gente aqui precisa tomar todo dia. Não tenho mais de onde tirar dinheiro”, dia o autônomo Paulo Alexandre, de 52 anos.

A situação, que já foi denunciada pelo ac24horas, também acontece em Rio Branco há cerca de um mês. Esse drama, vivido na Capital se torna ainda mais prejudicial no interior, onde os serviços e até o acesso são mais difíceis. O agricultor Aparecido Faria, de 38 anos, é testemunha disso, como faz questão de contar.

“Eu vim lá do [quilômetro] 70 buscar meu remédio, e a gente chegar aqui e não ter é uma palhaçada com a nossa cara. Eu paguei o carro para vir pra cá e fazem isso. É uma vergonha. A gente não sabe o que esse pessoal faz com o dinheiro dos nossos impostos, porque nem esse remédio de R$ 5 não tem na farmácia daqui”, reclama.

Além da Metformina e do Atenolol, outros remédios estariam em falta no município: Amoxilina, Nimesulida e Captopril. Mas a prefeitura da cidade nega, e diz que verificou antes de dizer isso à reportagem. Mas não é o que diz a cabeleireira Adriana Valente, de 27 anos.

“Meu filho de cinco anos estava com febre alta, garganta inflamada. O médico passou a nimesulida e amoxilina, mas disseram que eu ia ter que comprar, porque lá não tinha. A gente fica à mercê da boa vontade da prefeita e desses secretários aí. E eles ainda tem coragem de negar. Isso é uma vergonha. Quer dizer que eu tô mentindo? (sic)”.