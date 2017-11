Comunidade indígena promete fechar a BR-364 em Tarauacá na próxima quarta-feira

Indígenas da etnia Kaxinawá, da Terra Indígena Colônia 27, decidiram adiar para a próxima quarta-feira, 22, o fechamento da BR-364, sentido Tarauacá-Cruzeiro do Sul, em protesto contra as péssimas condições de tráfego no ramal que dá acesso à aldeia Pinuya. A interdição ocorreria na manhã desta segunda-feira, mas por causa de um curso realizado na aldeia entre os indígenas, a manifestação foi adiada. O aviso foi dado pelo cacique Assis Kaxinawá, líder da comunidade.

“O fechamento da BR 364, trecho Tarauacá a Cruzeiro do Sul, só não vai acontecer hoje segunda-feira devido que nós Hunikui da aldeia Pinuya estamos na oficina que está sendo realizada pela Amaaiac. Agora, a partir de quarta-feira em diante não tem hora para entrar e não tem hora para nós sair”, informa.

Uma foto publicada na manhã desta segunda-feira, 20, no Facebook do jornalista Altino Machado mostra os moradores do local empurrando um caminhão na tentativa de tirar o veículo de um atoleiro no ramal.

O maior temor da comunidade é o inverno, período em que, por causa das chuvas, o ramal fica quase intrafegável.