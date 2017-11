Começa em Sena Madureira julgamento dos membros de facção que mataram criança de 1 ano com tiro na cabeça. Estado paga a defesa dos acusados

Os dois acusados pela morte de uma criança indígena em Sena Madureira foram pronunciados. A dupla vai responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, em Júri Popular, nesta segunda-feira (20). A sessão está marcada para as 8:15 da manhã da próxima segunda-feira , (20), no Forum Desembargador Vieira Ferreira. O pequeno Cirleudo Cabral Manchineri, de apenas 1 ano de vida, foi morto com um tiro na cabeça.

O crime aconteceu no dia em março deste ano. Consta na denúncia que a criança chegava numa embarcação ao municipio de Sena Madureira nos braços da mãe, quando os criminosos efetuaram um disparo. Os bandidos estavam de tocaia no porto da feira nova, a espera de membros de uma facção rival. A família indígena vinha da Aldeia São Paolino, no Rio Purus, em busca de atendimento médico para a criança.

Os acusados pelo crime foram presos pouco tempo depois pela a policia militar. Romário Pereira da Silva de 19 anos e Jonhatan Cristofer Silva Resende de 18 foram localizados na Br-364, quando tentavam fugir para um área rural. Por determinação judicial os advogados dos réus serão pagos pelo o estado. O Júri é esperado com muita expectativa pela população do município. Os pais da criança serão os primeiros a ser ouvidos. Eles são considerados peças fundamentais do processo. Os réus Romario e Jonhatan continuam presos