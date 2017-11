COMANDO VERMELHO: Membro da facção é preso com ‘oração’ após roubar moto rastreada

Em Rondonia

com rastreamento via satélite. O crime ocorreu na Rua Harpa, bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho. O suspeito se intitula membro do Comando Vermelho e foi preso com uma espécie de oração da facção – ‘Salvão’. O comparsa dele não foi localizado. O apenado do regime semiaberto identificado como Claudiney D. C. V., 23, foi preso na tarde desta segunda-feira (20) após roubar uma motocicleta equipadacom rastreamento via satélite. O crime ocorreu na Rua Harpa, bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho. O suspeito se intitula membro do Comando Vermelho e foi preso com uma espécie de oração da facção – ‘Salvão’. O comparsa dele não foi localizado.

A vítima foi abordada pela dupla em uma bicicleta, que armada com um revólver fez graves ameaças e roubou uma motocicleta Honda Titan. Os suspeitos fugiram e a Polícia Militar foi chamada. O sinal do GPS apontou que o veículo estava parado em uma residência na Rua Cícera Severina, bairro Cidade Nova. No local foi preso Claudiney e localizada a moto.

Em revista minuciosa foram encontradas também três munições calibre 38. Nas vestes do suspeito, os militares ainda localizaram uma folha de papel escrito o ‘Salvão’ da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Claudiney informou à reportagem do Rondoniaovivo que no último sábado foi liberado da Colônia Penal para passar o final de semana em casa devido um motim ocorrido na frente da penitenciária. Ele teria que retornar às 17h desta segunda.

Preso, Claudiney foi apresentado na Central de Flagrantes para as providências cabíveis.